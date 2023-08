Petro advierte a su gabinete: el que no mejore su ejecución en un mes se va

"El buen Arriero Arrea, le corresponde al señor presidente exigirnos a nosotros, por supuesto, y si de pronto no estamos al tono de él, pues muy seguramente, algunos no estaremos, pero esperamos poder estarlo", dijo el ministro de Salud a los medios a la salida del consejo económico.

"Nos corresponde a todos nosotros trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, como lo ha solicitado el señor presidente de la República y en eso estamos, el que no lo pueda hacer, pues tiene que irse y si no podemos, para eso estamos", aseguró Jaramillo y agregó: "nosotros somos fusibles. Si no estamos funcionando, se saca ese fusible y entra otro".