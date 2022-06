En Barranquilla, esta pareja se fue en bus después de su matrimonio

Su historia de amor comenzó hace un tiempo, cuando se conocieron en una iglesia evangélica. Sin embargo, la distancia los separó porque ella vivía en La Guajira y él en Barranquilla. Luego de superar esta dificultad empezaron con su noviazgo que ahora los llevó a ser marido y mujer.

“(Cristian) David, quien es mi esposo, buscó todas las maneras de conquistar mi corazón, pero yo no lograba verlo de la manera que lo hago ahora. Pasaron los años y en pandemia volví a Barranquilla y él llegó a mi casa con un detalle que me detonó el corazón: un bollo de yuca y una libra de maracuyá, mi favorito. Eso realmente me cautivó. Desde ese entonces empecé a mirarlo diferente, querer descrubir los sentimientos que tenía para mí. De ahí pasaron muchas cosas las cuales nos tienen unidos, enamorados y convencidos de que no hay nada más valioso que amar”, asegura Jennifer.