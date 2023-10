‘no le era ni leal, ni fiel’: recuerdan presunta traición de Ríos a Shakira

Su relación fue escandalosa, en su momento, debido a que Shakira tenía 20 años y él 36; el puertorriqueño era 17 años mayor que ella. Se rumora que sus padres no aprobaban esta relación, la cual duró aproximadamente un año.

‘La casa de los famosos 2', un reality show de ‘Televisa’ al que fue invitado el actor, reveló las causas de la separación entre los artistas, razón recordarda por sus fans en las últimas horas a través de redes sociales.

Según dijo Ríos, tenía planes de casarse con la intérprete de ‘Te felicito’, no obstante, parece ser que no fue del todo comprometido con su relación y, por ende, el romance no duró lo que se esperaba.

“Ahí fue formal, de papá, mamá, mira la casa, acompañado por el hermano Tonino, que todavía seguimos siendo amigos... Teníamos planes de casarnos y todo, habíamos visto casa y todo… Tenía que volar. Fue lo mejor que le pasó. Estuvimos casi un año juntos (…) Yo en esa época, con ella me porté muy leal y fiel; pero yo no era ni leal ni fiel en esa época”, agregó Ríos.