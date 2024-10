El pasado martes 15 de octubre se disputó el juego entre la selección Colombia y Chile, donde ganó el cuadro cafetero 4-0, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por la décima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Mike Bahía publicó polémico video de Greeicy Rendón en el que muestran su intimidad

Video: Así fue la reacción de Marbelle al ver al exnovio de su hija Rafaella en ‘La descarga’

Video: Nick Jonas salió corriendo en un concierto por un láser que apuntaba a su cabeza

La alegría por supuesto que inundó a todos los hinchas que se encontraban en el estadio. Pero hubo un video que se hizo viral en redes sociales que mostró que uno de los colombianos que alentaba a su selección, quiso propasarse con una periodista.

Después del juego, la periodista María Juliana Correa, del canal Red+ Noticias, hizo un pase en vivo para mostrar las opiniones de los hinchas, pero lo que no esperaba era que al hombre que estaba entrevistando la intentó besar.

Kevin Roldán reveló cuánto le pagó Cristiano Ronaldo para que cantara en su fiesta privada

María Juliana logró esquivar este beso, pero quedó grabado en video. Cuando el material audiovisual se publicó en redes sociales, los cibernautas lo identificaron como El presidente del Concejo de Duitama (Boyacá), Julián Andrés Gómez Martínez, por el partido Cambio Radical.

En ese momento, Gómez Martínez estaba con una camiseta de la Tricolor, una bandera tricolor y una lata de cerveza.

Una presentadora de Red+ Noticias fue acosada en vivo por este concejal de Duitama de @PCambioRadical . Estos comportamientos no son chistosos ni pueden ser aceptados en ninguna sociedad. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta de la colectividad. @German_Vargas pic.twitter.com/bsW2Vvz53J — Cynthia Pineda (@CynthiaPinedaH) October 18, 2024

Por esa razón, el director de Red+ Noticias, Giovanni Celis, señaló que: “Nosotros repudiamos este hecho en el momento en que sucedió. Es inaceptable que una de nuestras periodistas, y cualquier periodista de cualquier medio en el país, sea sujeta de este tipo de agresiones y acosos al aire, cuando están cumpliendo su trabajo”.

Después de toda la polémica, el político logró obtener el número de la comunicadora social y le escribió ofreciéndole disculpas, pero justificando lo que hizo.

Estos son los seis números para jugar la lotería que nos dejó la selección Colombia

El mismo canal publicó la conversación entre Gómez Martínez y Correa. “Quiero, claro si no es molestia ofrecerte una disculpa personalmente. No soy un mal tipo y mucha gente está hablando feo o interpretando mal la situación y no quiero que la gente que no me conoce piense mal. Quiero dejar el mensaje o hacer entender que robar un beso, con respeto claro, sin mala intención, no está mal. Hay muchas cosas que sí están mal y nadie se altera tanto”.

“¿Recuerdas cuando en los mundiales se volvió moda darle un beso a los periodistas mientras presentaban? Jaja a mí siempre me gustó, a mí me hubiese gustado, no lo veía para nada mal, un beso es amor, así lo veía yo”, añadió el político.

Liam Payne, del ‘Factor X’ británico a celebridad mundial

Red+ Noticias buscó a Julián Andrés y esto fue lo que dijo: “Aquí hay una leve confusión. Yo soy comunicador social para la paz en la Santo Tomás. Estuve muy contento cuando en aquel mundial se puso de moda besar al periodista. Ahí nunca hay una sola mala intención”.

Giovanni Celis declaró que el canal inició acciones legales sobre este caso y ya está en manos de Viviana Mora, la procuradora delegada para la defensa de los derechos de las mujeres en Colombia.

El hincha que intentó besar a la fuerza a @mariajulic, presentadora de Red+ Noticias, es el presidente del Concejo de Duitama, Boyacá. @GiovanniCelisS rechaza este acto y pide iniciar las investigaciones.@kimberleymtz @paulitagarciag @ReinaMauricio @andresymarin pic.twitter.com/ffqW9kD2mh — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) October 18, 2024

Partido Cambio Radical se pronunció

El diputado, Luis Eduardo Rodríguez y actual presidente del partido Cambio Radical, señaló que formalmente iniciarán un proceso disciplinario interno contra el concejal Julián Andrés Gómez Martínez.

“Lamentando este triste suceso, con una importante periodista, representante del género femenino. Rechazamos desde todo punto de vista el comportamiento de nuestro compañero concejal de Duitama una persona joven”, manifestó.