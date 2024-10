Luego del exitoso programa ‘Desafio XX’ de Caracol Televisión, un nuevo reality ha ocupado las noches de los colombianos, se trata de ‘La descarga, el templo de música’, que fue estrenado el pasado 30 de septiembre.

Los mentores de este nuevo programa de música son Marbelle, Santiago Cruz, Maía y Gusi, quienes por el momento tienen la tarea de escoger mediante audiciones a los participantes favoritos que pasarán a la segunda etapa de ‘selección’, y posteriormente entrarán a ‘La descarga’.

En el más reciente capítulo del reality, Marbelle fue completamente sorprendida, ya que su exyerno Camilo Cuervo se presentó a las audiciones y al parecer la cantante de ‘collar de perlas’ no lo sabía. Camilo Cuervo fue novio de Rafaella, la hija menor de la reconocida actriz y cantante.

Este joven ya es reconocido en el mundo de la farándula colombiana por ser además actor y presentador, sin embargo el mentor Santiago Cruz no le dio su voto de confianza y terminó por fuera del tocadisco.

“¿Este personaje es quien yo pienso que es?, preguntó Marbelle cuando se encendieron las luces y el exnovio de su hija empezó a cantar sobre la tornamesa.

Antes de su presentación, Cuervo le había dicho a Carlos Calero que no creía que su exsuegra Marbelle lo pasara, y aunque aclaró que su relación con ella acabó en buenos términos, no estaba seguro de su voto y por eso empezaría con Gusi la audición.

“Marbelle es mi ezsuegra. No terminamos mal, pero pues, de pronto, uno no sabe, pero yo vengo a conquistar Colombia, a cantar con toda, pero comienzo con Gusi porque creo que Marbelle no me pasa”, añadió el joven artista.

Efectivamente, durante la audición, Gusi le dio el sí segundos después, luego conquistó a Maía con ‘Háwai, de Maluma, y cuando seguía en turno Santiago, éste le dio el no en la audición, sin poner finalmente conocerse cuál hubiese sido el voto de Marbelle.

Según Santiago Cruz, el artista tuvo varios errores que lo dejaron por fuera de la competencia.

Respecto a Marbelle, la cantante no dijo palabra alguna, no indicó cuál hubiera sido su voto, simplemente emitió unos gestos con su rostro, que según los internautas y televidentes demostrarían su desagrado con su exyerno.