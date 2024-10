El cantante colombiano Kevin Roldán ha sido tendencia en redes sociales estos últimos días tras su develación cómo le fue al cantar en la fiesta privada de cumpleaños del futbolista Cristiano Ronaldo, en el 2015.

Roldán que está de gira por Europa dio una entrevista para ‘El Programa de Ortega’ en Radio Marca y habló sobre los detalles de lo que ha sido su carrera musical.

Tiene 16 fechas para cantar en el viejo continente, hecho que lo mantiene muy contento e ilusionado. Mostrará su nuevo tema TBC Karma debajo del brazo.

Inició hablando de cómo enfrentó la fama en el 2015 cuando fue un boom en España, precisamente cuando cantó para Cristiano que militaba para el Real Madrid.

“Lo recuerdo perfectamente. Estábamos en New York y me llamó mi padre para decirme que nos había salido una fiesta privada en Madrid dentro de dos semanas. Yo le dije que no era posible, en esa fecha teníamos un show en México. Entonces, él respondió con que la petición venía de Cristiano Ronaldo”, recordó.

@cristiano Gracias por contratarme para ser el show central de tu fiesta de Cumpleaños numero 30,Es un honor para mi pic.twitter.com/b9u81TyABd — Kevin Roldan♛ (@KEVINROLDAN) February 7, 2015

Asimismo, dijo que “las fiestas privadas siempre cuestan más dinero, pero él no titubeó a la hora de pagar. No me gusta hablar del dinero que gano, pero por aquel entonces cobraba un cuarto de millón, 250.000 dólares por ese tipo de shows”, reveló el artista.

Además de su éxito por cantarle a Cristiano, en ese mismo año también sonó mucho porque Piqué le dedicó ganar la Champions League.

El defensor del Barcelona le dijo: “Roldán, contigo empezó todo”. “No me lo tomé mal. Lo primero, yo tengo mucho respeto a Cristiano Ronaldo, lo considero el máximo exponente de la disciplina en el deporte. En segundo lugar, yo, la verdad, lo sentí como algo de broma. Además, en el aspecto musical me vino muy bien. Es emocionante ver el nombre que mi madre me puso y el apellido de mi padre en todo el mundo”, dijo el colombiano.

Kevin Roldán disfruta su rol de padre

El cantante también manifestó que está disfrutando su rol de padre y, se siente contento con el nacimiento de su hijo Christopher. Describe este lindo momento como un suceso que le cambió la vida por completo.