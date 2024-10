Marcela Posada, conocida por interpretar a Sandra Patiño, también llamada la ‘Jirafa solterona’, en la exitosa telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, reveló recientemente detalles sobre la compleja situación económica que atravesó durante el rodaje de la serie. A pesar del impacto y éxito mundial de la telenovela, la actriz vivió momentos difíciles que contrastan fuertemente con la fama que la producción generó.

(Le puede interesar: Ben Affleck se refirió a lo que dijo Jennifer López de su divorcio)

En una entrevista para el programa ‘Sinceramente Cris’, conducido por Cristina Estupiñán, Posada comentó que su situación financiera era tan delicada que hubo días en los que no sabía cómo garantizar el sustento básico de su familia.

“Las personas nos ven en televisión y pensaban que, tras el boom de ‘Betty, la fea’, todo estaba resuelto, pero hubo momentos en los que no sabía qué íbamos a desayunar al día siguiente”, afirmó.

‘Yo soy Betty, la fea’, emitida por primera vez en 1999, se convirtió en un fenómeno internacional, siendo adaptada en más de 20 países y consolidándose como una de las telenovelas más exitosas de la televisión colombiana. Posada formó parte del elenco principal, interpretando a uno de los personajes del ‘Cuartel de las feas’, un grupo de empleadas en la ficticia empresa Ecomoda, que acompañaba a Beatriz Pinzón, la protagonista.

(Vea aquí: Estos son los seis números para jugar la lotería que nos dejó la selección Colombia)

El éxito de la serie fue un trampolín para muchos de sus actores, pero según Posada, la realidad detrás de las cámaras no siempre reflejaba el éxito que el público percibía.

La actriz mencionó que a pesar de estar en una de las producciones más vistas del momento, encontrar trabajo después de la telenovela se convirtió en un desafío. “La crisis económica era impresionante, faltaba empleo, y era como si fuera invisible para los ‘castings’”, señaló.

A pesar de las dificultades, Posada aseguró que su familia siempre tuvo algo para comer, aunque las preocupaciones económicas marcaron una etapa difícil en su vida.

Más sobre los actores de ‘Betty, La Fea’ | Natalia Ramírez denuncia estafa a través de Instagram

La actriz Natalia Ramírez, conocida por su papel en ‘Yo soy Betty, la fea’, compartió a través de TikTok e Instagram que fue víctima de una estafa al realizar una compra por Instagram. Ramírez relató que la compra consistía en un par de zapatos que había visto como sugerencia en la plataforma, pero tras realizar el pago, nunca recibió el producto acordado con la empresa.

En su video, la actriz explicó cómo decidió confiar en la empresa después de recibir el catálogo de productos a través de WhatsApp, atraída por las referencias de zapatos hechos en Colombia y la verificación de la cuenta en Instagram, que contaba con más de 33.000 seguidores. Ramírez detalló que, aunque inicialmente solo compró un par de zapatos para probar la calidad, luego de varias semanas no recibió respuesta ni el producto.

(Lea también: Ella es Diana Moreno, la colombiana que ganó reinado de belleza en Albania)

Ramírez describió que pagó 109.000 pesos colombianos, más 10.000 de envío, pero a medida que avanzaba la comunicación con la empresa, notó que el tono de los mensajes era informal, algo que le pareció sospechoso. Sin embargo, decidió seguir adelante con la compra, pese a sus dudas iniciales.

Con el paso del tiempo, la actriz comenzó a sospechar que había sido víctima de una estafa cuando, tras varias semanas, no recibió el paquete. Intentó contactarse con la empresa a través de las redes sociales para obtener una respuesta sobre su pedido, pero solo le informaron que la transportadora tenía el paquete y que, si lo deseaba, podía solicitar un reembolso.

La actriz manifestó su preocupación cuando la empresa le sugirió un reembolso, ya que no le parecía lógico que, si la transportadora tenía el producto, le ofrecieran esa opción. A partir de ese momento, dejó de recibir respuesta por parte de la empresa.

(Le sugerimos: Liam Payne: lo último que publicó en redes antes de su trágica muerte en Argentina)

Ramírez decidió contar su experiencia a través de sus redes sociales para advertir a otros usuarios sobre la empresa con la que realizó la compra. Señaló que el perfil de Instagram que utilizó para adquirir los zapatos era “afrodita_collection1987″, con más de 33.500 seguidores. La actriz expresó que no esperaba recuperar su dinero y que, hasta el momento, sigue sin recibir los zapatos ni respuesta por parte de la empresa.

“Por favor no vayan a caer porque, además, a mí me llegó por publicidad paga que se muestra en Instagram. Yo perdí mi platica porque, realmente, el reembolso no creo que llegue. Les dije que les iba a dar un plazo para que me llegaran los zapatos o me escribieran y no pasó nada, sigo esperando” concluyó la actriz.