Jennifer López una vez más está en el ojo del huracán tras oficializar su separación con el actor Ben Affleck. La actriz solicitó el pasado 20 agosto el divorcio ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles (California) y pidió recuperar su nombre de Jennifer Lynn López porque no quiere llevar legalmente el apellido Affleck.

Leer más: Liam Payne: lo último que publicó en redes antes de su trágica muerte en Argentina

Durante una entrevista para Interview Magazine, la ‘diva de El Bronx’ mencionó que estaba “emocionada” con su soltería.

“Ahora estoy emocionada” cuando se me dice que simplemente voy a estar sola, dijo la cantante y actriz de 55 años a la periodista Nikki Glaser en sus primeras declaraciones sobre su separación de Affleck tras dos años de matrimonio.

“Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí”, agregó la cantante de ‘Let’s Get Loud’.

Le puede interesar: Ella es Diana Moreno, la colombiana que ganó reinado de belleza en Albania

¿Qué dijo Ben Affleck?

De acuerdo con información publicada por Daily Mail, una persona cercana al actor reveló que este no se había molestado por las declaraciones realizadas por la cantante.

“No sabía que ella iba a hablar de su relación, pero asumió que, eventualmente, sucedería. Es parte de su vida, como muchas otras cosas, y sabe que no se va a librar de eso”, comentó la fuente.

No olvide leer: Estos son los seis números para jugar la lotería que nos dejó la selección Colombia

Tras dejar el hogar de 60 millones de dólares que compartía con la neoyorquina, Affleck, de 52 años, alquiló una propiedad cerca de donde viven los tres hijos que tuvo con la actriz Jennifer Garner, desde donde siguió trabajando en sus proyectos y luego se compró una casa.