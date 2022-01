Zuluaga rechaza llamado de unidad de Barguil y Federico Gutiérrez

Este jueves el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga respondió a las cartas enviadas por los miembros de Equipo por Colombia David Barguil y Federico Gutiérrez.

En sus mensajes los precandidatos le insistieron al uribista que reconsiderara su decisión de ir solo a primera vuelta y se integrara a la consulta del próximo marzo.

Sin embargo, en su comunicación pública, Zuluaga ratificó que ante la ausencia de “determinación del equipo” y la hostilidad de Alejandro Char, Federico y Dilian, mantendrá su ‘no’ a la alianza de centro derecha.

“Colombia necesita señales de determinación y claridad, no de vacilación, incertidumbre. Mi partido y yo hemos decidido no nacer parte de una coalición que opera desde los vetos, que son la antítesis de la unidad y el consenso, y que no toma decisiones asertivas”, dijo.