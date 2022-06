¿Y la oposición qué?

Encomendó esa tarea al muy hábil y astuto senador Roy Barreras, quien ha cumplido a cabalidad la misión asignada. En efecto, el llamado “Gran Acuerdo Nacional” está a punto de contar con las mayorías en el Congreso para sacar adelante las iniciativas del nuevo gobierno. La llamada gobernabilidad es un hecho y la maquinaria ya está aceitada para prender motores el próximo 20 de julio a la espera del nuevo presidente, el próximo 7 de agosto.

Hasta los partidos y movimientos políticos que no acompañaron a Petro, como el Partido Liberal y La U, entre otros, ya manifestaron que no harán oposición y que su respaldo incondicional dependerá de qué tanta mermelada les toca. Ese fue el mensaje –palabras más, palabras menos– que le enviaron a Petro, tanto César Gaviria como Dilian Francisca Toro, quienes no solo no acompañaron a Petro en la primera y segunda vuelta, sino que estuvieron con sus rivales, Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Así es la política: dinámica.