“El Gobierno ha hablado de hacer 14 modificaciones a la tributaria”

Así mismo, agregó Manzur que el Ejecutivo quiere modificar en zonas francas que no se vaya a excluir a las empresas que no cumplan con la tasa de exportación sino que van a pagar una tarifa del 35 por ciento de renta pero quedan con beneficios como no tener que pagar aranceles e impuestos sobre los equipos de las máquinas de la empresa, "si no, por ejemplo, la refinería de Cartagena hubiera tenido que pagar $3 billones legalizando esos equipos".

Y en cuanto a las pensiones comentó el ponente que el Partido Conservador ha propuesto "que se graven las pensiones de más de $13 millones, porque en el texto están en $5 millones, pero el Gobierno se ha quedado mudo".