Uribismo aún no define apoyo a ‘Fico’ Gutiérrez

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que la colectividad debe hacerse desear y entender que son fundamentales para poderle ganar a Gustavo Petro.

“Defiendo la idea de que debemos valorizar este partido y no salir corriendo al primero que nos diga, eso no debe ser así, este partido se valorizó por usted señor presidente Uribe”, señaló Cabal

Sectores del Centro Democrático manifestaron resistencia a la idea de una alianza. En ese sentido la senadora Paloma Valencia lamentó que “algunos congresistas hayan decidido apoyar a Gutiérrez en la consulta del domingo, olvidándose que el Centro Democrático tenía su propio candidato presidencial.

“Me duele que muchos se hayan ido a apoyar una coalición cuando nosotros teníamos un candidato. Me duele porque usted, doctor Óscar Iván, era el presidente que necesitaba Colombia, me duele porque usted representaba a los que votamos por el No”, indicó.

Sobre la decisión de consultar a las bases se mostró optimista y reseñó que “escuchar a la gente es importante, que sean ellos los que decidan, dijo.

Disculpas de Uribe. El expresidente Álvaro Uribe dijo este martes en el cónclave del Centro Democrático convocado por él tras las elecciones de pasado domingo que por la afectación a su reputación se disminuyeron las curules del partido de gobierno.

“Mucho hace el que no hace estorbo. Tenemos que ser muy delicados en este momento en la vida democrática de la patria. (...) Disminuimos muchas curules. El principal responsable de esa disminución soy yo, por la afectación a mi reputación”, señaló el exmandatario refiriéndose al proceso judicial que se le sigue por presunta manipulación de testigos.

No obstante, agregó que durante los comicios muchos militantes uribistas no pudieron votar por razones de seguridad, así como él mismo no pudo hacer campaña en varios lugares del país por no estar garantizada la seguridad.

“Oigamos a la gente que sean ellos los que decidan a quien quieren, esto no es de que los parlamentarios decidan a quien apoyan porque ese fue el problema de los partidos tradicionales”, dijo.