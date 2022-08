El ex presidente Juan Manuel Santos visita la ciudad de Kiev en Ucrania

“La humanidad no puede ignorar el esperpento moral que significa la guerra de Rusia contra Ucrania. Como Elders, estamos aquí para escuchar y aprender. El mundo debe hacer todo lo posible para ayudar al pueblo de Ucrania a vivir en paz, con dignidad y en libertad, no solo por todas las vidas que ya se han perdido, sino por todos aquellos que siguen sufriendo”, manifestó el ex presidente, Juan Manuel Santos.