Sindicato de la Cancillería preocupado por nombramientos del Gobierno Petro

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (UNIDIPLO) expresó, en comunicado, su preocupación por los recientes nombramientos realizados por el Gobierno nacional.

Según los trabajadores se estaría incumpliendo la promesa de campaña de privilegiar la Carrera Diplomática como principal eje de las designaciones realizadas por el canciller Alvaro Leyva.

Según los funcionarios “han sido numerosos y muy publicitados los nombramientos de personas ajenas a la Carrera Diplomática y Consular, algunas de ellas carentes de suficiente soporte académico, idiomas o experiencia relacionada con la función diplomática y consular”

“Han sido muy pocos los nombramientos de Embajadoras y Embajadores de Carrera Diplomática y Consular en las altas representaciones bilaterales, multilaterales y consulados”.

Este grupo de trabajadores además comentó que se ha retomado la práctica de designar como embajadores, e inclusive como Cónsules, a militares y policías en retiro.

“Esta práctica no es de buen recibo ni bilateralmente ni entre los connacionales en el exterior, máxime existiendo suficientes diplomáticos de carrera que cumplen con creces los requisitos pertinentes (como lo exige la ley taxativamente) (…)los colombianos que ingresaron y ascendieron en el servicio exterior de la República mediante concurso público de méritos (los miembros de la Carrera Diplomática y Consular) continúan en cargos por debajo de su rango, inclusive Embajadores de Carrera que no han podido alternar, a pesar de haber disponibilidad de cargos en Bogotá y en el exterior: 60 Embajadores de Carrera están nombrados en rangos inferiores a su categoría, y más de 45 funcionarios de distintos rangos no pueden ocupar los cargos que les corresponde”.

Insistieron que esta platicase asemeja más a la continuidad que “al cambio que las colombianas y los colombianos esperan del gobierno y de su política exterior”.

“Exigimos acciones concretas en favor del mérito y la especialidad. Además, pedimos un diálogo pronto y abierto con el Canciller sobre estos asuntos”.