Sergio Fajardo revela que votará en blanco para segunda vuelta

El líder de Compromiso Ciudadano explicó que por “varias razones” no dará su respaldo a Gustavo Petro.

“Desde mi voto en blanco en el 2018 el universo petrista, con su líder máximo a la cabeza, me hizo responsable de su derrota y me acusó de ser un “uribista enclosetado”. Ni más ni menos me adjudican responsabilidad en este pésimo gobierno. La batalla política estaba clara: desaparecer a su principal contradictor. Se dedicaron durante cuatro años a difundir mentiras, excesos, engaños, burlas, trampas y falsedades. Contaron además con la colaboración del Contralor y el Fiscal del presidente Duque. Nadie sabe para quién trabaja”

Explicó que dichos ataques causaron “graves” consecuencias para él y su familia,

“Ahora aparece el supremo líder, magnánimo y generoso, que me convoca a que nos unamos. Dice que él sí deja su ego a un lado, y sus seguidores arremeten otra vez (…) El matoneo es una actitud permanente y sin contemplación alguna frente a quien se atreva a contradecir u oponerse al líder. Al mismo tiempo, sin embargo, cualquiera que se acerque para sumar votos es bienvenido”, puntualizó.