Sergio Fajardo habla de su fórmula vicepresidencial

“Desde el triunfo del pasado domingo he trabajado intensamente. Han sido días muy emocionantes en los que me he reunido entre otras personas con Carlos Amaya, Jorge Robledo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle e Íngrid Betancourt y hemos tenido muy buenas conversaciones construyendo estos dos meses de trabajo (…), ninguna de estas personas va a ser mi fórmula vicepresidencial”, dijo.