Senador Rodrigo Lara renuncia al Nuevo Liberalismo

A través de una misiva enviada a los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, el senador Rodrigo Lara presentó su renuncia al recientemente resucitado Partido Nuevo Liberalismo, fundado por los legendarios líderes políticos asesinados Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla.

"Escribo esta carta de renuncia al Nuevo Liberalismo con pesar. No me imaginé nunca que, luego de la esperanza que sentimos tantos tras la restauración de la personería jurídica del partido, apenas pasados unos meses me vería en la obligación de presentar mi renuncia a esta colectividad que tanto representa para mí", manifiesta el documento.