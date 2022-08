El Caribe pide equidad en los recursos: Mauricio Gómez

Durante el debate en la Comisión Tercera del Senado sobre el balance económico del país de cara al Presupuesto 2023, el legislador Mauricio Gómez solicitó al jefe de la cartera de crédito público "equidad, en nombre del Caribe, en los recursos que se recauden".

Añadió: "No podemos seguir de tributaria en tributaria y cuando la región pide el tren del Caribe de $8 billones, la navegabilidad del río Magdalena de $2 billones y la solución al problema de la energía eléctrica $8 billones, no hay plata. Pero cuando Bogotá le pide $28 billones ahí sí hay plata, y yo no me opongo al Metro, pero es un lujo".

Además, insistió en este sentido que "ojalá el presidente Gustavo Petro entienda que el ganó en la Costa y se reivindique, y que esos $25 billones que se van a recoger terminen también en la Costa, porque es un tema de equidad social" .