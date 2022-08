Nos preocupa que se quiten los incentivos a inversión privada: Efraín Cepeda

No obstante, celebró el parlamentario del articulado tributario "la mejoría del régimen simple, ese camino a la formalización ha sido exitoso ha incentivado a micros, pequeños y medianos empresarios, y ojalá se les permita el crédito, porque no se ha podido con el sector financiero: se han quebrado como castillos de naipes 500 o 600 mil empresas por no tener acceso al crédito".

Asimismo, expresó su inquietud por "los impuestos saludables, por el efecto contrario en la canasta familiar, y así lo ha dicho el observatorio de la Javeriana: que afecta a los sectores menos privilegiados, porque su comida puede ser por ejemplo una gaseosa con una butifarra".