Colombia busca liderar debate sobre la Amazonía en la COP27

Previo al discurso de Petro, en la retina internacional aún permanece la pasada intervención del mandatario colombiano en la Asamblea General de la ONU, en donde acusó a los países desarrollados de la destrucción de la Amazonía,tras tildar de“hipócrita” la lucha contra el cambio climático. Además, en su discurso cuestionó la explotación de recursos naturales y propuso el fin de la guerra contra las drogas.

Para esta ocasión, según informó la Casa de Nariño, Petro profundizará en los daños de la selva y dará, “en líneas generales”, algunas propuestas para el rescate de la fauna y flora de esa zona.

“Subrayará que la selva amazónica, que alberga ocho países suramericanos, entre ellos Colombia, es uno de los tres o cuatro pilares climáticos que quedan en el mundo, igual que los océanos y las grandes tundras de bosques del norte del planeta”, comentó el sistema informativo de Palacio a EL HERALDO.

Para el mandatario, la selva amazónica tiene que ser salvada por dos razones fundamentales: “una local, y es que si se acaba esta región no habrá agua en Colombia, y si no hay agua, no hay vida”.