Roy Barreras confirma que le detectaron “bronquitis severa”

“Médicos me regañan por descuidar salud y me hacen la recomendación imposible de bajar sobrecarga de trabajo y bajar estrés que baja las defensas. Yo no descanso porque los enemigos del cambio no descansan (…) En estos escasos 20 días han interpuesto 14 demandas contenciosas y penales contra mí y mi familia”, dijo Barreras.

Agregó: “he notificado a mis pulmones que no tengo tiempo de enfermarme. Hay suficiente convicción y coraje para seguir adelante. Me excuso con mis hijos y mi familia porque la persecución los toca. Ya en el pasado han tenido que salir del país por amenazas. Gajes del oficio”.

Explicó que los procesos abiertos en su contra lo han expuesto a un “gran desgaste” tanto en tiempo como “en costos de abogados”.