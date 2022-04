“Fico pasará a segunda vuelta y ganará la Presidencia”: Lara

En cuanto a su situación con el partido Alianza Verde, el dirigente político resaltó que él ya no era parte de esa colectividad cuando aceptó la invitación de Federico Gutiérrez.

Señaló también que algunos conocidos suyos en Alianza Verde “ahora están conmigo en la campaña de Fico, pero a título personal, no como partido”. “Hace más de dos años y medio yo no hago parte del partido verde. Después de que terminé de ser alcalde no he asistido con ellos a una reunión política, ni fui parte del directorio del partido. Por eso tomé la decisión de estar acompañando hoy a este movimiento que es significativo, que empezó por firmas y luego tuvo el aval de todos los movimientos de Equipo por Colombia”, puntualizó.