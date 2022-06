Rodrigo Lara no descarta aspirar a la Alcaldía de Bogotá

R.

Siempre he pensado que el recuerdo de mi padre es un asunto que llevo en mi corazón y me sirve de guía interna. Pero mi carrera política no puede ser una emulación de cada paso que dio mi padre, que fue ministro de Justicia en unas circunstancias diferentes del país y en unas condiciones distintas del Ministerio de Justicia, que no es ni la sombra de lo que fue. Además, debajo de la sombra de una ceiba, no crece nada, a duras penas hay pasto. He optado por seguir mi propio camino.