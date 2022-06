“Si ganamos no vamos a negociar nuestro programa con Petro”

En ese sentido, reiteró que “lo primero que hay que hacer es sacar la ladronera del Estado. Yo creo que en eso los colombianos están escuchando y actuando en consecuencia (...) ”.

En su lista de posibles integrantes del gabinete figuran Félix Jaimes Lasprilla, dirigente gremial; William Ospina, escritor; Marelen Castillo, su fórmula vicepresidencial y Jorge Castaño, superintendente financiero.

Lasprilla sería su ministro de Obras Públicas; Ospina, ministro de Cultura; Marelen Castillo sería además ministra de Educación, y Jorge Castaño, su ministro de Hacienda.

Hernández aclaró que no ha conversado con Castaño, quien actualmente es superintendente financiero

Indicó que está buscando “una mujer costeña” para integrarla a su gobierno, por lo que en los próximos días podrían conocerse algunos nombres.

“Toca una o dos mujeres de la Costa, porque aquí con los mares esto es una maravilla, tenemos que ponernos a explotar eso a fondo, respetando el medio ambiente”.

“Me han dicho de todo”

Señaló que a él no le “interesa que los “politiqueros que tienen arruinada a Colombia” le ataquen en diferentes escenarios.

“Me dicen de todo, pero lo único que no pueden decir es que soy un ladrón. Que soy perezoso o que no sé lo que me toca hacer. Yo sabio sí no soy, por eso siempre les digo a los colombianos que deben tener claro que van a tener un presidente, en el caso que ganemos, que no se las sabe todas. Lo bueno en la vida no es saber todo, que es casi imposible, si no saber quiénes saben y rodearse de los mejores y más reconocidos exponentes de todas las disciplinas”.