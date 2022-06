“¿Sin poder y amenazando?”: Rodolfo Hernández responde a la hija de Petro

Ante el revuelo generado por las declaraciones de su hija Sofía, el aspirante del Pacto Histórico salió en su defensa afirmando que “jamás la verán firmando en notaria el recibo de una coima por contratos públicos ni la verán enriqueciéndose con las acciones del gobierno”.

El mensaje de Petro hace referencia a la investigación que se adelanta en contra de Rodolfo Hernández por corrupción por el caso Vitalogic, donde está involucrado su hijo Luis Carlos.

Más tarde, citando a otra nota de un medio nacional sobre las palabras de Sofía, Petro volvió a trinar, aclarando las declaraciones de su hija están siendo confundidas.

“El uribismo mental confunde y quiere confundir con palabras no dichas a la opinión pública. Si no hay cambios en Colombia habrá estallidos por no resolver la injusticia social y la pobreza, que no significa que en el día de elecciones habrá un estallido. Nosotros garantizamos de nuestra parte la más absoluta tranquilidad”, trinó.