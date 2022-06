“Rodolfo es una persona que sabe como crear riquezas”: Edgar Orozco

Edgar Orozco emprendedor y empresario del sector Avícola, Porcícola y Agroindustrial explicó en EL HERALDO las razones por las que él y un grupo de empresarios de la región tomó la decisión de apoyar la candidatura de Rodolfo Hernández.

Comentó que el apoyo del sector empresarial del país es fundamental para sacar el país adelante.

“Hoy no estoy hablando no a nombre de una asociación u organización, sino un empresario que está en pro de la democracia (…)La candidatura de Rodolfo es un llamado de la gente, la gente fue quien puso a Hernández en el escenario; es decir, la democracia habló. Nosotros lo estamos apoyando porque es una persona transparente que es sin filtro”.

Agregó: “Rodolfo no ve a los empresarios como un objetivo militar y eso es importante, nos ve como una herramienta para sacar adelante a este país”.

Señaló que otro de los aspectos importantes en el programa de Hernández es la lucha en contra de la corrupción.

“Nosotros le decimos no a la corrupción, no a la rebaja de penas a corruptos, es un tema que es importante para los colombianos, así como también mantener la independencia del Banco de la República, como respetar la iniciativa privada y no acabar con los ahorros de los colombianos”, resaltó Orozco.

Comentó que con Hernández existe la manera de acabar con la polarización en el país.