“Respeten el dolor ajeno”: Rodolfo sobre muerte de su hija

A raíz de las recientes revelaciones en medios de comunicación sobre el estado civil de Juliana Hernández, hija de Rodolfo Hernández, el candidato presidencial junto a su esposa, Socorro Oliveros, solicitaron “respetar el dolor ajeno”.

Cabe resaltar que en las rede sociales el estado en vigencia de sus documentos de identidad generó comentarios de todo tipo entre los internautas frente a las versiones que el ingeniero ha dado sobre la muerte de su hija.

“En atención a los comentarios mal intencionados que se han venido publicando en algunas redes sociales, en donde difaman respecto a la desaparición de mi hija y de forma irrespetuosa se burlan del dolor ajeno, me permito reiterar como siempre lo he sostenido, que el cuerpo de mi hija nunca fue entregado y los grupos armados responsables de su desaparición no volvieron a entregar pruebas de superviviencia”, señaló el aspirante por la Liga Anticorrupción.

Explicó que mientras la autoridad judicial no lo declare, el estado civil de mi hija no va a cambiar, “razón por la cual su cédula de ciudadanía continúa activa y los bienes que le pertenecen continúan registrados a su nombre”.

Cabe resaltar que Juliana Hernández está activa en el Registro Único Tributario (RUT) y cuenta con un apartamento en la ciudad de Bucaramanga, Santander.

“Como familia siempre estuvimos a la espera de noticias de nuestra hija, pero al ser innegable lo evidente, se iniciaron las acciones judiciales pertinentes para la declaratoria de muerte presunta por desaparecimiento, siendo un asunto de competencia exclusiva de un juez de la república”

En ese sentido Hernández y Oliveros explicaron: “En política no todo se vale, por lo que reiteramos nuevamente la invitación a nuestros detractores para que respeten el dolor ajeno y no se aprovechen de las tragedias personales para intentar desprestigiarnos con noticias falsas”.