Representante Forero denuncia conflicto de interés del canciller Leyva

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, denunció este jueves en sus redes sociales un presunto conflicto de interés del suspendido canciller Álvaro Leyva.

Lea: Vía decreto, Petro reconoce miembros de la Segunda Marquetalia para negociar

"Qué descaro. Aunque Álvaro Leyva decía desconocer que Portulive -empresa de sus hijos- se dedica a tramitar nacionalidades portuguesas, nombró en la Embajada en Portugal a una persona que según su perfil de LinkedIn trabajó en la empresa de los Leyva los últimos 3 años", se lee en la publicación.

Lea: Congresistas de la Comisión de Acusación se reunirán con Nicolás Petro

Agrega el opositor que "no es chiste que excusa de Álvaro Leyva para no declarar como potencial conflicto de interés que su esposa e hija son socias de empresa que gestiona nacionalidades portuguesas es que al posesionarse 'no tenía conocimiento. Dizque se enteró por mi denuncia".

Lea: Contraloría iniciará acciones penales contra EPS por falsedad en documentos

Por ello cuestiona Forero al ministro de Relaciones Exteriores: "¿Alguien le cree?".

Lea: Defensoría estrena centro de análisis para proteger los Derechos Humanos