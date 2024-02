Vía decreto, Petro reconoce miembros de la Segunda Marquetalia para negociar

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó un decreto donde reconoce a ocho miembros de la disidencia de las FARC denominada Segunda Marquetalia, liderada por 'Iván Márquez', para que participen en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno que aún no se ha instalado.



Entre los nombres de los miembros que se espera que conformen la delegación de la Segunda Marquetalia en los diálogos están, según reportaron medios locales, 'Zarco Aldinever' y 'Walter Mendoza', considerados hombres de confianza de 'Iván Márquez'.



A principios de febrero, el Gobierno colombiano y la Segunda Marquetalia anunciaron el inicio de un proceso de paz "que garantice la vida y la seguridad de quienes se comprometan en él".



La declaración, firmada el 1 de febrero, señala además que la Segunda Marquetalia, que fue creada por ‘Iván Márquez’ en agosto de 2019 tras abandonar el acuerdo de paz de 2016 y retomar las armas alegando incumplimientos del Gobierno a lo pactado, se compromete a no secuestrar civiles.



El Gobierno aún no ha designado a sus negociadores ni tampoco hay una fecha ni más detalles sobre el inicio de los diálogos con la disidencia que lidera Márquez, quien fue el número dos y el jefe negociador de las FARC del acuerdo de 2016 que supuso el desarme de esta guerrilla.



Casi tres años después de la firma del acuerdo de La Habana, Márquez retomó las armas y se instaló en Venezuela con un puñado de hombres, entre ellos alias ‘Jesús Santrich’, quien murió en mayo de 2021 en un ataque en ese país.



En los últimos años varias versiones dieron por muerto en Venezuela a Márquez, quien ahora reaparece para liderar la nueva negociación de paz con el Gobierno que incluye a otra disidencia llamada ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico - Comandos de Frontera’.



Esta negociación de paz, que aún no es oficial, se suma a las que ya tiene en marcha el Gobierno con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con la principal disidencia de las FARC, llamada Estado Mayor Central (EMC).