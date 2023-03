Roy Barreras alerta sobre “estallido social” por fracaso de reformas de Petro

Desde su punto de vista, y manifestado a través de una entrevista con Revista Semana, el senador Jota Pe Hernández le respondió al líder político Alfredo Saade que no es momento de llamar a la ciudadanía a las calles.

“Creo que este no es momento para estar llamando a la gente a las calles y que se levanten y ‘Vamos a incendiar este país porque no le quieren aprobar las reformas a Gustavo Petro’. No, de eso se trata la democracia y para eso está el Congreso. El Congreso es un órgano independiente que precisamente está para hacer un control político, estar pendiente y estar vigilante para no permitir que se apruebe cualquier cosa y se afecte al pueblo”, indicó el senador Jota Pe Hernández por el partido Alianza Verde.