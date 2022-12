Así quedaría la conciliación de la reforma política

Además se les permitirá a los congresistas ser ministros sin incurrir en inhabilidades y también podrán por una única vez cambiarse de partido sin entrar en doble militancia o quedar impedidos por cambiar de colectividad.

La financiación de las campañas será cien por ciento estatal y no habrá recursos privados en lo electoral. Las edades para ser legisladores será desde los 30 para el Senado y los 25 para Cámara. La Procuraduría no podrá sancionar a funcionarios que fueron elegidos mediante voto popular. Y el voto obligatorio, por ahora, no va.