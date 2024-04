Arrancó la discusión de la reforma pensional en Senado

"Se acaba a futuro el ahorro pensional por lo insostenible del sistema de reparto de prestación definida que argumenta col pensiones en la actualidad, se debe construir una nueva ley que incluya todos los sectores y los actores políticos que hacen parte del Senado incluidos en un gran acuerdo nacional", señaló.

En su intervención, el senador Humberto de la Calle, de la Coalición de la Esperanza, anunció su voto negativo a la propuesta de archivo y coincidió en la propuesta de un acuerdo nacional.

Entre tanto, Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, descartó que la reforma planteada por el Ejecutivo sea viable, al no solucionar la problemática de la cobertura, e igualmente advirtió que a largo plazo no será una reforma sostenible porque no prioriza el ahorro individual, la actual reforma no corrige la informalidad laboral del país.