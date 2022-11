“No nos vamos a dejar presionar”: senadores sobre reforma al Código Electoral

Los senadores Humberto de la Calle, Paloma Valencia, Ariel Ávila y Jota Pe Hernández, quienes han roto el 'quórum' esta semana en la Comisión Primera del Senado, pidieron este miércoles aplazar el trámite del Código Electoral hasta marzo del año entrante.

Cabe resaltar que tanto Ariel y Hernández hacen parte de la Alianza Verde, partido que en la actualidad está declarado como oposición. De la Calle y Valencia, están en independencia y oposición respectivamente.

Así las cosas esta sorpresiva unión de diversos sectores se da debido a que consideran que desde el Gobierno están buscando “pupitrear” esta reforma.

“En ese código hay demasiadas cosas negativas pero a partir de marzo de manera cuidadosa lo podemos debatir, hay una presión por 'pupitrearlo' y es que el código se aplicaría a los contratos y a registradores nombrados a dedo, así que no es un tema menor", dijo a periodistas De la Calle, de la Coalición de la Esperanza.

Valencia, del Centro Democrático, advirtió a medios a su vez: “No asistimos porque primero está la defensa de la democracia, esto es un código impulsado por la 'mermelada', este registrador fracasó rotundamente y queremos un debate con garantías”.

Entre tanto, Hernández, de la Alianza Verde, se unió al coro: "No nos vamos a dejar presionarnos, no vamos a discutir un tema tan importante a la ligera, como dice el ministro del Interior esta no es una manifestación de ausentismo sino una posición política".

Y Ávila, su copartidario, dijo ante los micrófonos: "Les pedimos que quiten el código la próxima semana porque va a volver a pasar lo mismo, este código es una aberración institucional, en marzo es cuando queremos discutir, estamos privilegiando la democracia, rompimos 'quórum' para eso".

De otro lado, antes de que se levantara la célula legislativa, el ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que "la ausencia de algunos congresistas es una expresión política de no habilitar el trámite del proyecto, pero ya no hay posibilidad de que por tiempo se surtan cuatro debates de este proyecto, así que hay que empezar el debate y hago presencia aquí porque no se trata de no debatir".

A su turno, el senador David Luna, de Cambio Radical, criticó: "El partido de gobierno no está presente en la discusión de su propio código, quiere decir que la unidad por el cambio comienza a flaquear".

Y el senador Alfredo Deluque, de La U, ponente, llamó la atención sobre lo sucedido: "Entiendo que existan prevenciones contra el código, llegó la izquierda al Gobierno, fue una elección difícil, en fin... Pero si hay algo claro es que el año entrante no va a operar este código y a Alexánder Vega le queda un año, no va a implementar este proceso, no se trata de Alexánder Vega sino de tener una mejor normativa, así que hay que dar la discusión de frente al país".

No nos vamos a dejar presionar del cuestionado registrador Alexander Vega! Lo sentimos pero la democracia de Colombia está primero y esta reforma al código electoral tiene serios cuestionamientos, artículos peligrosos! La cura no puede salir peor que la enfermedad