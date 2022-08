¡Qué susto...! / Ley del Montes

“Tenemos reservas de gas de siete a ocho años. Si necesitáramos llenar nuestra matriz energética, se podría hacer la conexión de transporte de gas con Venezuela. Si nuestras reservas no fueran suficientes para el autoabastecimiento, necesitamos soluciones, que podría ser conectarnos con otros países”. Estas explosivas y alarmantes declaraciones de la ministra Irene Vélez causaron un enorme impacto y dispararon las alarmas en el sector energético. Colombia no puede entregar en bandeja de plata su soberanía energética a Venezuela. Punto. La defensa del Medio Ambiente –oferta de campaña de Gustavo Petro– no puede comprometer nuestra soberanía energética. La promoción de la justicia ambiental –con la que todos estamos de acuerdo– no puede llevar al país a depender de terceros y menos de un país como Venezuela, que no es precisamente un modelo a seguir, ni en la defensa del Medio Ambiente, ni tampoco en el buen manejo de su política energética. Intensificar las energías alternativas –que es la gran apuesta del gobierno Petro en esta materia– puede realizarse mediante la práctica de una transición que no genere ni caos ni traumatismos. En ese terreno tan sensible para nuestra economía es bueno que el Gobierno pise con mucha precaución.