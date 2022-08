Presidente Gustavo Petro presentó los 10 compromisos de su gobierno

El presidente Petro manifestó su voluntad de consolidar su propuesta de Acuerdo Nacional.

“Este será un gobierno de puertas abiertas para todo aquel que quiera dialogar sobre los problemas de Colombia. Se llame como se llame, venga de donde venga. Lo importante no es de dónde venimos, si no a dónde vamos. Nos une la voluntad de futuro, no el peso del pasado. Vamos a construir un Gran Acuerdo Nacional para fijar la hoja de ruta de la Colombia de los próximos años. El diálogo será mi método, los acuerdos mi objetivo”.

Señaló que se diseñarán mecanismos y dinámicas para que todo colombiano se sienta escuchado en este Gobierno.