Pastor Alape dice no poder hacer campaña política por amenazas

“El día de hoy en Casa Alternativa están desactivando una bomba, allí realizaríamos un encuentro con Jóvenes del Partido Comunes y mañana sería el lanzamiento de campaña de nuestro Partido. Nuevo Atentado contra la Paz”, indicó Marín.

Ante esto, y otros actos de violencia que han ocurrido en el país como el atentado en el municipio de Saravena, Arauca, como también en Argelia y Catatumbo, Alape habló con Blu Radio refiriéndose a estos hechos y comentando las dificultades que ha tenido su partido para llevar a cabo su campaña.

"Amenazas en el Cauca, Nariño y parte del Valle, imposible hacer campaña. En todo el Pacífico nariñense, y el Pacífico caucano y el Pacífico Vallecaucano, ni podemos hacer en ninguno de los municipios del Cauca campaña política, Argelia por ejemplo, donde tenemos una población de reincorporación, no tenemos posibilidad de hacer campaña política, en el Catatumbo no podemos ir a hacer campaña, al sur de Bolívar, en el Chocó, hay varias regiones del Caquetá, en el Guaviare, lógico que no podemos y en el Vichada no podemos hacer campaña política", dijo Alape.