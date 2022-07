Pacto Histórico revisa si es posible cambiar candidatos a contralor

Así mismo, recae la polémica sobre la decena porque, afirman los críticos, parte de ella es cercana al actual contralor Carlos Felipe Córdoba.

La lista de candidatos la completan: Fernanda Rangel, directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría; Andrés Castro, excontralor de Bogotá; Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la Participación Ciudadana; Mónica Elsy Certain, ex contralora delegada de Bogotá; el contralor de Santander, Carlos Fernando Pérez Gelvez; el ex contralor de Barrancabermeja, Santander, Luis Fernando Bueno González y el exprocurador Víctor Andrés Salcedo Fuentes.

Uno de los senadores del Pacto que más ha impulsado la idea de tumbar a los candidatos a la Contraloría es Gustavo Bolívar: "Nunca en la historia los movimientos alternativos tuvimos mayorías para elegir un contralor honesto, que persiga corruptos sin deberles nada. Hoy tenemos esa oportunidad. Pido a mis compañeros del Congreso que me ayuden a tumbar la convocatoria amañada. Cuidemos el Pacto Histórico", 'trinó'.

Y en otra publicación agregó: "Un contralor, elegido por políticos tradicionales, jamás vigilará los recursos de la nación, departamentos y alcaldías. Llegan a tapar robos de sus amigos y a llenar de burocracia la entidad para pagar favores. Tenemos mayorías. Podemos elegir alguien honesto. No le fallemos a Colombia. Estas cosas no se deberían suplicar. Deberían ser norma de conducta natural, orgánica, inherente a la moral de todo servidor público".