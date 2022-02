Oposición radicó ponencia positiva de Acuerdo de Escazú

A su vez, Sanguino recordó la necesidad de este acuerdo regional que pone en el centro a los defensores ambientales, tras ser Colombia por segunda vez consecutiva uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa ambiental.

“El país no aguanta más dilaciones por parte de los sectores enemigos del Acuerdo de Escazú que no han permitido ni que sea discutido. Escazú no merece ese camino de mezquindad”.

Y Valencia aseguró que “el compromiso de las comunidades indígenas con el Acuerdo de Escazú es absoluto. Desde la Circunscripción Especial Indígena se seguirá impulsando el trámite de este importante proyecto hasta su aprobación”.