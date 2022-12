¡Atención! Cámara negó la moción de censura en contra de la ministra de Minas

La votación fue nominal y digital pese a que el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, pidiera a la mesa directiva: "Hay varios congresistas de otros partidos distintos a la oposición que han esbozado interés por votar la moción de censura de manera secreta, está previsto en la Ley 5".

No obstante, el presidente de la cámara baja, el representante David Racero, del Pacto Histórico, advirtió que "no es potestativo sino taxativo en la ley cuando dice dónde debe haber votación secreta".

A la salida del Salón Elíptico, Vélez-Torres dijo a periodistas que "este debate me ha hecho acercarme al Congreso de una manera que no lo había hecho antes, había estado en controles políticos y audiencias, pero en estas cuatro, casi cinco semanas, me he reunido con voceros, con bancadas, y eso me ha permitido conocer las realidades territoriales, las prioridades de los partidos, pero sobre todo me da la certeza de que tenemos un espacio político para construir un gobierno de cambio junto al Congreso de la República".

No obstante reconoció que "es importante dialogar con todos los sectores y con muchos congresistas de la oposición nos hemos sentado. Tenemos una hoja de ruta que va a ser construida en los próximos seis meses, en donde todos y todas están invitados, y el 12 de diciembre tenemos un evento nacional en que queremos invitar a los partidos, la academia y los distintos sectores, porque la transición energética justa necesita un consenso".

Sobre el contrato presentado la semana pasada por la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, en el debate de moción, la ministra reiteró que "en 2007 Pdvsa y Ecopetrol firmaron un contrato de comercialización de gas, suspendido al romper relaciones comerciales con el país vecino. Este contrato nuevo no es para importar gas sino para revisar el contrato que se firmó en 2007. Ecopetrol tiene relaciones comerciales con empresas de todo el mundo y se necesita revisar esos términos jurídicos porque retomamos relaciones políticas, diplomáticas y comerciales".