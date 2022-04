“Mientras otros agreden, nosotros proponemos”: Fico en Sucre

El candidato presidencial Fico Gutiérrez llegó este jueves al departamento de Sucre en donde cumplió agenda en los municipios de Sincelejo y Corozal.

El primer saludo para los sucreños fue de unidad, la cual, según dijo, debe comenzar en la familia sobre cuál candidato debe gobernar a Colombia para que nos vaya bien a todos. “Empecemos a llevar ese mensaje de manera más intensa a sus familias, que si otro familiar está con otro candidato convénzalo que es por este lado. Pero no peleando, la política no puede dividir a las familias colombianas, la política no puede dividir las sociedades como algunos han pretendido”, señaló el aspirante presidencial.

Además, pidió a los sucreños y a los colombianos, comprometerse con la causa de sus propuestas “para que Colombia entienda que con amor vamos a unir el país; mientras otros tienen discursos de odio, nosotros tenemos el discurso del amor; mientras otros agreden, nosotros proponemos; mientras otros generan violencia, nosotros abrazamos. Así es como llevamos este mensaje: vamos a abrazar a Colombia”.

También hizo un llamado para que los habitantes de Corozal piensen en quiénes han tenido menos oportunidades. “No podemos ser indolentes con lo que les pasa a tantas familias que no tienen ni siquiera los alimentos. Con el programa de gobierno que yo propongo vamos a derrotar la pobreza y la inequidad en Colombia”, aseguró.