“Mejor décadas de tensiones, que entregar un milímetro de la Patria”: Uribe

Luego de conocerse la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez cuestionó y explicó algunos de los puntos del documento.

Señaló que para él, “es mejor vivir décadas de tensiones diplomáticas que entregar un milímetro del mar de la Patria”.

Uribe resaltó que La Haya no aceptó las pretensiones de Nicaragua de indemnización y que por lo tanto: “Se mantiene el caso abierto”.

“La sentencia de la Corte de La Haya no habla de incumplimiento de Colombia, asunto de competencia del Consejo de Seguridad de ONU; No afecta la Zona contigua que une a las Islas del Archipiélago, sin embargo, limita la extensión. No se debe permitir que coincida con la supuesta Zona Económica Exclusiva de Nicaragua”, dijo.

Además agregó que no está afectada la libre navegabilidad que Colombia siempre ha respetado; ni tampoco se afectó la obligación colombiana de interdicción contra delitos internacionales.

“Prohíbe presencia naval-militar ofensiva, que nunca la ha efectuado Colombia (...) La sentencia reconoce los derechos de pesca de las comunidades ancestrales, no obstante, no acepta que sean Derechos Históricos; Niega el ejercicio colombiano de protección ambiental que de todos modos hay que adelantarlo. Hay que cuidar la reserva Sea Flower”.

El exjefe de Estado explicó: “Colombia oportunamente se retiró de la Corte Internacional pero no del Pacto de Bogotá. No lo hice en 2002 porque ya era tarde, se habría requerido un año antes de cualquier demanda de Nicaragua. Y acepté la posición de anteriores Gobiernos y de la Comisión Asesora de no afectar el Pacto de Bogotá. El tardío retiro se decidió en 2013 y lo considero acertado”.

Manifestó que para él, hoy día existen muchas razones para afirmar que la sentencia de 2012 es ilegal. “Primero desconoció el principio de Equidad aplicado en el Tratado Esguerra-Bárcenas, en el cual Colombia formalizó la entrega a Nicaragua de las islas Maíz, cerca a la Costa de ese país; en el mismo Tratado, la definición del Meridiano 82 como línea de límites de San Andrés al Occidente, debió aceptarse como límite integral, esto es, aéreo, marítimo y de plataforma submarina, no existía Convención Del Mar ni tendencia de derecho de costumbre, o consuetudinario, que se pudiera violar”.