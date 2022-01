“Voy a demostrar que se puede llegar al Congreso de una manera diferente”

Indicó que su campaña busca demostrar que “sí es posible llegar al Congreso de una manera distinta”.

“Yo no tengo millones para gastar en una campaña. Me toca con mi esfuerzo, con mis amigos, la gente que se solidariza con mis causas. A medida que la gente se ha ido enterando de mi candidatura me ha recibido bien. He tenido receptividad”, puntualizó

Colmenares resaltó que se encuentra cómodo en el partido Cambio Radical, al cual él buscó y la colectividad le abrió las puertas y le dio la oportunidad de aspirar.

“En este país hay que defender, apoyar, fortalecer los partidos políticos en Colombia. Sea el que sea, cualquiera que sea el partido. Los partidos son el fundamento de las democracias”.

Sobre su aspiración contó que es un homenaje que rinde por los años de lucha exigiendo justicia por el crimen de su hijo: “Mi número 90 no es al azar, es el año que nació mi hijo, Luis Andrés, quiero llegar a representar a los que hoy no tienen representación y como yo también quieren justicia”.