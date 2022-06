Los 4 principios inamovibles de Rodolfo Hernández

“Todo el que me quiera ayudar bienvenido, pero no le cambio el discurso y cuál es: No robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”, dijo Hernández.

Sobre los ataques que ha recibido en las redes sociales comentó que a diferencia de otras campañas, la forma de hacer política de él, es con “la verdad”.

“Nosotros tenemos una forma de trabajar y es a través de decir siempre la verdad. No tenemos verdades a medias ni atacar a nuestro adversario con calumnias nosotros no hacemos eso, tenemos un norte que siempre nos ha dado resultados”.

Agradeció al pueblo del Caribe por el apoyo e indicó: “estamos a muy poco de conseguir una transformación pacífica utilizando los Mecanismo del capitalismo nada por la fuerza y todo por la razón”.