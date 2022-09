Las tareas pendientes tras la reapertura

Pese al entusiasmo de las partes, los expertos advierten que todavía “hay camino por andar porque la interrupción de los últimos siete años y la crisis venezolana muchas dificultades”.

El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia, Javier Díaz Molina explicó que entre ambos países existen retos de tipo logístico, migratorio, aduanero, fitosanitario y de seguridad.

“En el tema de comercio bilateral todavía no se ha definido cuál es el marco jurídico que va a regirlo”, dijo en una entre para la agencia Efe. El dirigente recordó a que Venezuela ya no hace parte de la Comunidad Andina (CAN), de la cual concluyó su retiro en abril de 2011, y en consecuencia el intercambio con arancel cero que se hacía antes entre los dos países ya no existe.

Explicó que se debe ver cuál es el marco jurídico, “si se va a trabajar a través de la Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración), si se hará un acuerdo de complementación, un acuerdo de alcance parcial. Esa definición hay que darla para poder tener esa claridad sobre cómo son las reglas de juego del intercambio”. El presidente de Analdex agregó que no basta con buenas intenciones pues hay que tener en cuenta la realidad económica de Venezuela, golpeada por años de crisis. “Venezuela, del 2013 al 2021, bajó en un 75 % su Producto Interno Bruto, entonces esta Venezuela de hoy no es la misma de 2008 (...) La Venezuela de hoy es la cuarta parte de lo que fue en el 2008”, afirma.

Los dos países acordaron también que el Gobierno de Maduro tomara el control de la petroquímica Monómeros, ubicada en la ciudad de Barranquilla.