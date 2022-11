Las claves para entender la COP27 en Egipto

En medio de una rueda de prensa, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que la próxima cumbre del clima COP27 servirá para “reconstruir la confianza y restablecer la ambición necesaria” para salvar el planeta de efectos permanentes y catastróficos del calentamiento global.

“La COP27 debe sentar las bases para una acción climática mucho más rápida y decidida ahora y en esta década crucial, cuando la lucha global del clima se ganará o perderá”, dijo Guterres.

La reunión, que arranca este domingo en Egipto, llega en un momento en el que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo a niveles récord y las temperaturas continúan incrementándose, con el mundo muy lejos de los objetivos fijados en el Acuerdo de París.

“Eso significa que nuestro planeta va camino de alcanzar puntos de inflexión que harán que el caos climático sea irreversible y que haya para siempre un aumento catastrófico de la temperatura”, explicó Guterres.

Además, confió en que de la COP27 salgan resultados concretos sobre “pérdidas y daños”, el término bajo el que se discuten medidas para asistir a los países más golpeados por desastres meteorológicos -como huracanes o inundaciones- y por los efectos más lentos de la crisis climática -como largas sequías o la subida del nivel del mar

Claves de la Cumbre. Sharm el-Sheij acogerá en los próximos días la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC), llamada COP27 o cumbre del clima, en la que los países avanzarán en las negociaciones para enfrentar colectivamente el desafío global de la emergencia climática.

Hasta el momento más de 70 líderes mundiales han confirmado su asistencia a la cumbre, en la que de manera paralela se invita a los estados que suscribieron el Acuerdo de París y a los que firmaron el Protocolo de Kioto, y donde también participarán institutos de investigación, entidades observadoras, bancos multilaterales, medios de comunicación y representantes del sector privado y de la sociedad civil.

¿Qué se busca?.Este año, el objetivo principal será elevar el nivel de compromiso respecto a la financiación de la transición ecológica para descarbonizar las economías y limitar el calentamiento del planeta por debajo del grado y medio de temperatura media respecto a los niveles preindustriales.

Uno de los asuntos clave respecto a la financiación de la lucha contra el cambio climático en esta cumbre será cómo articular un mecanismo de Pérdidas y Daños, una suerte de compensación económica a los países más vulnerables, que aunque son los que menos han contribuido al calentamiento, serán sus mayores víctimas.

El compromiso de reunir anualmente 100.000 millones de dólares para 2020 -que, como en esa fecha no se cumplió, decidió retrasarse hasta 2023- estará en el centro del debate, pues los especialistas climáticos no sólo determinan que no se ha logrado el objetivo (por ahora el Fondo Verde del Clima ronda los 83.000 millones) y tiene que garantizarse su cumplimiento sino que habría que elevar la ambición.