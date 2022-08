Entre dudas y certezas avanza la agenda de paz del presidente Petro

Luis Eduardo Saavedra, asesor en asuntos de seguridad, reveló que el componente de “seguridad humana” no es un hecho nuevo en la agenda y que su origen data del año de 1994 en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se entiende que hay un cambio de paradigma en el enfoque de la seguridad y como producto del fin de la Guerra Fría, ese conflicto del cual Colombia no escapó con el surgimiento de las guerrillas comunistas y posteriormente en esa lucha contra las drogas.

“Ese cambio de paradigma de la seguridad supone básicamente algo muy relevante para nosotros como Estado, y es que se busca implementar un enfoque amplio de la seguridad al entender que el individuo es tanto o más importante como el Estado y que debe ser protegido. En el marco de la Guerra Fría se entendía que el individuo era protegido a través de la protección que se le brindaba al Estado”, explicó el experto.

Ese nuevo paradigma supone poner al individuo en el centro de la seguridad, donde esta no solo es física, sino también donde se incorporan elementos propios del desarrollo. “Si el individuo no tiene educación, no tiene seguridad, si el individuo no tiene salud, no tiene seguridad, si el medio ambiente del individuo no es pleno ni adecuado, no hay seguridad”, dijo Saavedra.

Argumentó el experto que la línea entre lo que es desarrollo y lo que es seguridad humana “es muy delgada”, por lo que resulta importante saber cómo se van a materializar estos cambios en espacios con enfoque territorial.

“La clave está si el gobierno logra incorporar la seguridad humana con seguridad multidimensional; estos dos conceptos serán claves para que sea efectiva la materialización de esta estrategia”, explicó el experto, quien señaló que se deberá incorporar, además del soldado y la policía, a la sociedad civil, privados, jueces, médicos, unos profesores para atender la cotidianidad del individuo.