“Le mando un abrazo”: Francia responde a Marbelle tras comentario racista

Como era de esperarse, su comentario desató una ola de críticas e incluso la artista fue denunciada penalmente por el senador y militante del Pacto Histórico, Roy Barreras. En horas de la noche del martes, el congresista manifestó en su cuenta de Twitter que elevó la acción judicial ante la Fiscalía General de la Nación para que Marbelle responda por el "daño" que hizo al expresarse de esa manera sobre Francia Márquez y básicamente compararla con un gorila.

Hasta hace algunas horas, Francia no había hablado al respecto; sin embargo, rompió silencio y en el debate que organizó El Tiempo y Semana con los candidatos vicepresidenciales, la fórmula de Gustavo Petro hizo referencia al comentario elevado por Marbelle.

"El racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia", afirmó la candidata a la Vicepresidencia.

Y finalizó enviándole un mensaje a la artista: "A Marbelle le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia".

Sin embargo, a Marbelle no le cayó bien el pronunciamiento de Francia y señaló en su cuenta de Twitter: "le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde ! USTED NO ME DA CONFIANZA NI ME REPRESENTA EN NINGÚN SENTIDO… a mi no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente".