“Una reforma tributaria no tan dura”: la propuesta de 'Fico'

El candidato a la Presidencia de Equipo por Colombia señaló que en un eventual gobierno suyo sí realizará un ajuste fiscal en el país. Explicó además que buscará que no se castigue a los sectores populares con impuestos a la canasta familiar.

“El que diga hoy que el país no necesita una reforma tributaria le está diciendo mentiras. Tenemos una situación fiscal de 83 billones de déficit, es decir 7.1 puntos del PIB, y 64 % de nivel de deuda. Aquí hay una realidad que no se puede eludir, pero los esfuerzos tienen que venir primero del Estado y no cayéndole al sector empresarial”, dijo el candidato.

Explicó que trabajará para reducir el costo del Estado por lo menos un 10 %. “No he pensado en generar más burocracia. Así que para mejorar el número de visitantes toca impulsar el turismo interno primero. Y además de infraestructura se necesita seguridad”, mencionó.