La Ley del Montes | ¿Y la “vaca” caribe pa’ cuándo?

En alguna oportunidad un ministro de Andrés Pastrana, cuando me escuchó quejarme en Bogotá por el abandono del Gobierno nacional a la región Caribe, me respondió: “No es abandono. Le doy un ejemplo: mientras a mí me pide cita toda la bancada antioqueña para traerme proyectos de obras para su departamento, sus paisanos costeños vienen por separado, todos hablan mal de los demás y cada uno me trae 20 hojas de vida de recomendados para que se los nombre”.

El anterior ejemplo ilustra muy bien nuestra tragedia como región: mientras no tengamos propósitos comunes será muy difícil partirle el espinazo al centralismo avasallante que cada día atenta contra nuestro progreso y desarrollo. Los propósitos de nuestra clase política –en su gran mayoría– son individuales. Obedecen a sus ambiciones y sus miserias. La tragedia de millones de habitantes de la región Caribe no son las suyas. Sus votantes sienten que los congresistas de la región no luchan contra la corrupción, que debería ser bandera de todos, sencillamente porque son corruptos.

¿Quién habla por los miles de tenderos que han debido cerrar sus negocios en Barranquilla y en todas las ciudades capitales de la región Caribe? ¿Quién clama por el drama de los ganaderos que, cuando no son secuestrados, deben permitir que sus fincas sean invadidas, sin que nadie los defienda? ¿Quién toma la vocería de las cientos de mujeres maltratadas y asesinadas por sus parejas o exparejas en la región Caribe? Esos abismos entre quienes eligen y quienes son elegidos son los que hacen que iniciativas bienintencionadas, como la ‘vaca caribe’, fracasen. Punto.