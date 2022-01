La ley del Montes | ¿Quiénes deben responder?

El técnico Reinaldo Rueda también es responsable de lo que acontece. Un técnico de una Selección Nacional es ante todo un motivador. Es un líder que muestra el camino a seguir, que señala el rumbo. Es quien contagia de optimismo, no solo a sus jugadores, sino al país. Reinaldo Rueda no es ni lo uno ni lo otro. No este Reinaldo Rueda que llegó cansado y desmotivado de Chile. Rueda no contagia, no entusiasma. Este Rueda apagado, gris y tibio no es el líder que nos va a llevar a Catar. Así de triste y así de doloroso.

¿Y Barranquilla? Barranquilla se ha ganado a pulso y con mucho sacrificio el honor de ser “la Casa de la Selección Colombia”. Nos sentimos orgullosos de ser anfitriones de jugadores y visitantes. Pero ese honor tiene que validarse en cada partido. Al Metropolitano Roberto Meléndez se va a apoyar a todos los jugadores, eso incluye a la afición barranquillera, pero también a quienes vienen de otras ciudades. Esa voz de aliento no les puede faltar. Esa alegría desbordante y festiva debe bajar desde las tribunas y llegar hasta la cancha.

Al Metropolitano no se va a insultar a los jugadores, ni mucho menos a agredirlos. Quienes así se comportaron el viernes deben ser rechazados y repudiados, porque ese no es el comportamiento que por años ha tenido Barranquilla con nuestra Selección. La compra de una boleta —por costosa que sea— no otorga derecho a ofender, ni agredir. Si queremos seguir siendo la Casa de la Selección nuestro comportamiento debe ser muy distinto al del viernes frente a la Selección de Perú. ¿Qué lecciones nos dejó esa dolorosa derrota?